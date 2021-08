Il Milan ha scelto Messias: affare fatto col Crotone

Il Milan ha trovato il rinforzo sulla trequarti da regalare a Stefano Pioli. È Junior Messias il colpo delle ultime ore di calciomercato dei rossoneri. Nella notte è andato in scena l’ultimo incontro tra la dirigenza del ‘Diavolo’ e il Crotone per trovare l’intesa definitiva per il passaggio del calciatore brasiliano.

La fumata bianca è arrivata nelle scorse ore: secondo quanto riferisce Sky Sport, Milan e Crotone hanno raggiunto l’accordo sulla base del prestito oneroso, al costo di 2.6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato 5.4 più 1 di bonus.

Messias svolgerà nelle prossime ore le visite mediche con il Milan, prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Risolto il rebus del trequartista per la società di via Aldo Rossi. Dopo il no di Faivre del Brest, Maldini e Massara hanno virato decisi su Messias e hanno chiuso l’operazione a meno di 24 ore dalla fine del mercato.

“Vedrete cosa farà al Milan Messias. I rossoneri lo hanno voluto fortemente perché credono nel ragazzo e ci crediamo anche noi. Per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità e nelle doti del ragazzo. Speriamo il campo parli” ha dichiarato il presidente del Crotone Gianni Vrenna dopo aver concluso l’operazione.

Junior Messias lascia il Crotone dopo aver collezionato 15 gol e 12 assist in 73 presenze. A 30 anni, compiuti lo scorso primo gennaio, arriva la grande chiamata: è il Milan a puntare sul brasiliano. Poche ore e l’avventura a tinte rossonero del classe 1991 potrà ufficialmente prendere il via.



OMNISPORT | 31-08-2021 08:26