Il Milan ha trovato la chiave per De Ketelaere, tifosi in delirio

Qualcosa si muove – finalmente – nella lunga trattativa portata avanti dal Milan per Charles De Ketelaere, il gioiellino del Bruges che Maldini ha individuato come nuovo faro e ispiratore dell’attacco rossonero. Il giovane belga potrebbe approdare a Milanello grazie all’inserimento nell’affare di alcuni giovani interessanti, da girare al Bruges e da unire a un ricco conguaglio. Può essere questa la chiave per sbloccare il trasferimento.

Milan: tre giovani promesse per arrivare a De Ketelaere

A raccontare per filo e per segno i dettagli della nuova offerta del Milan per De Ketelaere è uno dei massimi esperti di mercato, Nicolò Schira, su Twitter: “Il Milan è pronto a offrire 25 milioni di euro più due o tre giovani contropartite (Jungdal, Coubis e Roback) al Bruges per ottenere il sì al trasferimento. Il Milan ha già raggiunto un accordo col giocatore per un contratto fino al 2027, a uno stipendi di due milioni e mezzo di euro a stagione”.

Non solo De Ketelaere: tutti gli obiettivi dei rossoneri

Del resto, De Ketelaere è una priorità per il mercato del Milan, che cerca un calciatore di estro e fantasia in attacco: l’alternativa è rappresentata da Ziyech, anche se ci sono possibilità che la stella del Chelsea possa arrivare insieme al gioiello del Bruges. C’è poi la questione relativa al centrocampista. Sanches rimane un nome caldissimo per i rossoneri, che hanno raggiunto un accordo col Lille ma adesso devono ridiscutere lo stipendio con l’agente del calciatore, Mendes. Piacciono anche Douglas Luiz e Traorè, mentre il nome nuovo per la difesa è Tanganga del Tottenham.

Milan, De Ketelaere è più vicino: entusiasmo tra i tifosi

I tifosi rossoneri sperano davvero che il Milan possa aver trovato la chiave di volta nella trattativa per De Ketelaere. SmokingBianco twitta: “Il capolavoro non sarebbe prendere De Ketelaere ma fare plusvalenze con Roback, Jungdal e Coubis. Detto questo offerta più che congrua per un 10 di talento, ma pur sempre del campionato belga”. Il carro di Origi aggiunge: “Nessuno in Belgio è stato venduto per così tanto ma secondo alcuni è un’offerta da pezzenti”. Qualcuno, come Milan per Sempre, ha però un magone: “Roback ha un grande potenziale”. Invece un ammiratore di Tomori sottolinea: “Coubis è un bidone vero”. E un altro fan è scettico: “Quei tre insieme non so se arrivano a due milioni”.

