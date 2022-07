Milan, Ibrahimovic e il rinnovo: ci siamo quasi

11-07-2022 11:35

Zlatan Ibrahimovic si sta godendo la riabilitazione dopo l’operazione di fine campionato e aspetta di definire il suo futuro.

Futuro in realtà già delineato ma non ancora formalizzato. L’attaccante svedese, come ribadisce oggi Gazzetta dello Sport, non ha dubbi e a breve firmerà il rinnovo con i rossoneri. Nel suo futuro c’è ancora il Milan.

Già entro la fine di questa settimana o massimo entro la prossima dovrebbe essere messa la firma sull’accordo. Intanto si dice che nell’attesa dell’ufficializzazione Ibrahimovic e il suo staff stiano già lavorando a un video celebrativo per dare la news al popolo rossonero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE