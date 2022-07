Milan, l’affare Sanches diventa una telenovela: esplode la rabbia dei tifosi

10-07-2022 09:25

Nel mercato ognuno prova a fare il suo gioco. Le società cercano di ottenere giocatore al miglior prezzo possibile, o di venderlo al miglior offerente ed anche i calciatori sono parte attive in queste trattative provando a strappare un contratto super o la destinazione preferita. Sembra diventata una vicenda particolarmente intricata quella che avrebbe dovuto portare Sanches al Milan.

Sanches tra Milan e Psg: è un caso

Il Milan ha seguito a lungo Renato Sanches che è stato a un passo dal vestire i colori rossoneri già nel corso della finestra di mercato di gennaio. Ma la trattativa per il centrocampista portoghese si è complicata con l’inserimento del PSG e nelle ultime ore sembra poter diventare una vera e propria telenovela. A rivelare lo stato della trattativa ci pensa il giornalista Daniele Longo: “Al momento il Lille ha accettato solo l’offerta del Milan (10 milioni più bonus). Mendes parla con il PSG (non ha ancora presentato un’offerta formale al Lille) e vuole sfruttare questo interesse per rivedere il precedente accordo con il Milan (4 ai a 3,2 più bonus a stagione). La nuova richiesta si aggira intorno ai 4,5 più bonus. Ma la sensazione è che Mendes spinga per il PSG perché lì può ottenere commissioni più alte”.

Milan: dopo Botman, altra beffa in arrivo?

I tifosi del Milan si trovano a fare i conti con quella che potrebbe essere la seconda beffa di questa finestra di mercato, e la seconda proprio sulla pista che porta al Lille. I rossoneri infatti si sono visti sfuggire dalle mani il difensore Sven Botman. Dopo aver a lungo inseguito il centrale olandese, è arrivato il Newcastle che ha convinto sia il Lille che il giocatore e lo ha strappato ai rossoneri che lo avevano seguito per molto tempo. Ed ora la stessa situazione potrebbe succedere con Sanches.

Sanches: sui social esplode la rabbia dei tifosi

Il mercato rossonero stenta a decollare e per questo motivo i tifosi del Milan chiedono più chiarezza e sono pronti anche a scaricare Renato Sanches: “Se non vuole il Milan, è meglio cancellare questa idea – scrive Vince – Perché stiamo inseguendo qualcuno che non vuole giocare qui? La mia unica paura è che l’alternativa è Veretout”. Anche Michele è spaventato per l’evolversi della situazione: “Questa telenovela è il prologo alla cessione di Leao. Iniziamo a pensarci prima di ritrovarci con un pugno di mosche in mano e cominciamo a prendere le distanze da Mendes”.

Una paura questa condivisa anche da Massimiliano: “Se Mendes fa così per Sanches, non oso pensare cosa farà per Leao”. Mentre Corrado chiede maggiore prontezza alla società: “Visto che tra un mese inizia il campionato non si può rimanere ancorati alle loro condizioni, e vale sia per Sanches che per Leao. Meglio prendere o lasciare in entrambi i casi”. E Margherita scrive: “Penso che Mendes giochi così perché c’è di mezzo anche il rinnovo di Leao. Altrimenti Maldini lo avrebbe già mandato a quel paese”.

