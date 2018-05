Il Milan lo cerca ed Immobile fa l'indiano

C’è anche il nome di Ciro Immobile nella lista degli attaccanti corteggiati dal Milan nella prossima stagione.

L’attaccante della Lazio stuzzicato sul suo futuro fa l’indiano: “Il calciomercato finisce prima, non devo sempre ribadire i sentimenti che ho verso la Lazio – le sue parole a margine di un evento -. Non voglio sempre smentire ogni notizia. Qualcosa sicuramente uscirà. Sono tranquillo, lascio lavorare i miei agenti. Andrò in Nazionale e poi farò delle vacanze”.

Poi svela un retroscena sul Napoli: “Sono stato vicino al trasferimento, ma per alcune divergente non si è fatto più nulla” ha concluso Immobile.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 11:05