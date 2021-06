Il Milan lo molla: ora può finire al Napoli

Un anno fa l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan era stato salutato come uno dei migliori colpi del calciomercato estivo: Paolo Maldini aveva soffiato il centrocampista del Brescia all’Inter con un’offerta da 10 milioni per il prestito più riscatto di 25 milioni (15 più 10 legati a bonus).

I dubbi del Milan su Tonali

Un anno dopo, l’operazione condotta dal dirigente rossonero desta più di una perplessità: Tonali ha faticato ad affermarsi nel Milan e lo stesso Maldini sembra intenzionato quantomeno a chiedere uno sconto sul riscatto del centrocampista.

La novità è che il Brescia potrebbe dire di no alla richiesta del Milan e dopo aver intascato i 10 milioni la scorsa stagione rimettere il giocatore sul mercato: a quel punto, in prima fila per Tonali ci sarebbe il Napoli, seguito più dietro dalla Fiorentina di Rino Gattuso, che per il mediano ha sempre avuto un debole.

La notizia ha scatenato le reazioni dei tifosi milanisti, ma anche gli sfottò degli interisti – che un anno fa si videro “scippato” il giocatore da Maldini – e naturalmente i commenti dei napoletani.

“Quindi 10 milioni a caso regalati al Brescia: che colpo da maestro per Maldini”, il commento dell’interista Pat. “Il Milan ha speso 10 milioni di euro per il prestito, come può non riscattarlo, dai su”, replica il milanista Marco. “Maldini sta cercando di ridurre le richieste o di estendere il pagamento. Credete davvero che abbiamo pagato 10 milioni di prestiti per non acquistare?”, aggiunge Longo convinto che alla fine Tonali resterà rossonero.

“Il suo riscatto è indubbio ed è solo un discorso di dilazionare in maniera differente le rate”, l’opinione di Marco.

I tifosi del Napoli sperano nel colpo

Intanto, però, i tifosi del Napoli sognano: “De Laurentiis prendilo subito!”, scrive Franco. “Napoli fammi sognare, prendi Tonali”, il commento di Giovannino. “Sandrino Tonali al Napoli di corsa”, chiosa infine Nap.

SPORTEVAI | 03-06-2021 11:46