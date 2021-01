Dopo Mandzukic, un altro ex bianconero potrebbe giocare alla corte di Pioli. Il Milan, secondo il Tuttosport, sarebbe sulle tracce di Douglas Costa, attualmente in forza al Bayern Monaco (in prestito dalla Juventus).

Il 30enne brasiliano sta deludendo con la casacca dei bavaresi (che non lo riscatteranno a fine stagione). Il Diavolo starebbe capendo se ci siano o meno le condizioni per farlo vestire di rossonero.

OMNISPORT | 29-01-2021 09:58