Il Milan parte bene: Brahim Diaz stende la Samp, Maignan para tutto

Il Milan esordisce in Serie A con una vittoria: a Genova la squadra di Pioli si impone per 1-0 contro la Sampdoria nel posticipo della prima giornata. A decidere il match una rete di Brahim Diaz al 9′ del primo tempo, su assist di Calabria. Ottima prestazione dell’erede di Donnarumma, Maignan, protagonista con alcune parate importanti, incoraggiante anche la prova di Tonali.

LA GARA

Primo tempo divertente, i rossoneri colpiscono subito al 9′ con Brahim Diaz: decisivo Calabria, che recupera il pallone, scappa sulla fascia destra e trova l’ex Real Madrid con un traversone. Diaz con un tiro non troppo potente ma angolato trafigge un incerto Audero.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: al 17′ Gabbiadini colpisce la traversa su calcio di punizione dopo la deviazione decisiva di Maignan, al 18′ ancora l’estremo difensore francese è bravo su Colley e Damsgaard. Il Diavolo dopo il vantaggio ha difficoltà a creare occasioni da gol nitide.

Ripresa, i blucerchiati intensificano la pressione: Maignan salva di nuovo il risultato al 52′ sul tiro di Gabbiadini, dopo che Hernandez perde ingenuamente palla.

Pioli inserisce Rebic per Leao, e Bennacer per Brahim Diaz, il Milan controlla il match, rischiando poco dopo lo spavento iniziale. D’Aversa cerca di dare la scossa ai suoi inserendo Verre e Murru.

Nel finale esordio in rossonero per Florenzi, dentro per Saelemaekers, e si rivede anche Romagnoli, gli fa posto Calabria. I doriani non riescono a creare occasioni e Pioli si prende subito tre punti, iniziando con il piede giusto la stagione.

