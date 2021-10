Il Milan perde i pezzi: Stefano Pioli senza un altro titolare

15-10-2021 20:00

Non si ferma l’emergenza per il Milan. Dopo Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è risultato positivo al Coronavirus dopo gli ultimi tamponi, e salterà così la prossima gara di campionato, in programma sabato sera a San Siro contro il Verona.

Stefano Pioli durante la conferenza stampa del pomeriggio aveva preannunciato l’assenza dello spagnolo, senza però riferire particolari. “AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi – è la nota arrivata in serata dalla società meneghina -. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate”.

Una nuova tegola per la squadra rossonera, che ha perso da poco Mike Maignan (operato al polso sinistro) e in attacco si trova a far fronte ormai da tempo con un’emergenza continua: Olivier Giroud potrebbe rientrare contro l’Hellas, in forte dubbio invece Zlatan Ibrahimovic.

Al posto di Brahim Diaz giocherà con ogni probabilità Daniel Maldini: nell’allenamento di venerdì mattina Pioli ha provato il figlio d’arte sulla trequarti, con Rebic e Saelemakers ai suoi fianchi e con Olivier Giroud unica punta in attacco.

L’allenamento di rifinitura di sabato mattina darà le ultime risposte sulla formazione che scenderà in campo sabato sera a San Siro.

