Il Milan pronto a rispondere a Juve e Inter con un ex ragazzo prodigio

Vlahovic alla Juventus, Gosens all’Inter… e il Milan? I tifosi rossoneri si interrogano sull’apparente immobilità del club in questo calciomercato invernale, Paolo Maldini ha lavorato sotto traccia a diverse trattative ma i milanisti speravano di poter festeggiare un importante acquisto così come i tifosi bianconeri e nerazzurri.

In realtà anche il Milan sta lavorando a un colpo di prestigio, ma per la prossima stagione. L’obiettivo prioritario di Maldini è infatti quello di trovare un centrocampista che abbini forza e qualità e che sia in grado di sostituire Frank Kessie, destinato a lasciare i rossoneri a parametro zero.

Il Milan vuole l’ex ragazzo prodigio Renato Sanches

Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe individuato il sostituto ideale dell’ivoriano e sarebbe ora pronto ad andare all’assalto. “Renato Sanches è ancora l’obiettivo principale del Milan per rimpiazzare Kessie nella prossima stagione – ha scritto Schira su Twitter -. Il Lille ha offerto al centrocampista portoghese un prolungamento di contratto fino al 2025, ma lui non ha accettato e può partire in estate. Il Milan parlerà con l’agente Mendes nelle prossime settimane”.

Nel mirino dei rossoneri resta dunque l’ex ragazzo prodigio lanciato nel grande calcio quando aveva solo 18 anni dal Benfica e divenuto poi campione d’Europa col Portogallo nel 2016, a 19 anni. Acquistato dal Bayern dopo il trionfo dei lusitani, Sanches non riuscì a imporsi nel team bavarese, ma nelle ultime due stagioni e mezzo al Lille è finalmente esploso, conquistando la Ligue 1 e affermandosi come uno dei centrocampisti più interessanti e completi del panorama internazionale.

Il suo contratto col club francese scadrà nel 2023, il che può aiutare il Milan a far calare il prezzo del suo cartellino fino a 20-25 milioni di euro. Una cifra importante, ma che il club rossonero potrebbe essere disposto a spendere per un potenziale top player.

I tifosi rossoneri sognano

“Con Sanches-Tonali avremmo un centrocampo da urlo per i prossimi 10 anni”, sogna il tifoso Rudy nei commenti al tweet di Schira. “Mendes lo ha promesso al Milan, e li andrà”, il commento di Savio. “Sarebbe un gran colpo, temo però che l’ingaggio possa essere un problema”, aggiunge Martin. Flavio, infine, incita il Milan a muoversi: “Sanches vale ogni centesimo che chiede il Lille”.

