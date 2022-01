SONDAGGIO - Chi fuori dalla zona Champions dopo i botti di mercato?

Alla faccia di chi dice che durante il calciomercato di gennaio non succede mai nulla… Non solo la Juventus si è aggiudicata il capocannoniere del campionato Dusan Vlahovic mettendo a segno l’acquisto più costoso di sempre in Serie A in una finestra invernale, ma l’Inter ha risposto soffiando all’Atalanta Robin Gosens, che nonostante l’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi ormai da mesi resta uno degli esterni sinistri più forti in circolazione. E a breve regalerà a Simone Inzaghi pure Felipe Caicedo, pupillo del tecnico ai tempi della Lazio. La Dea, a sua volta, ha prelevato Jeremy Boga dal Sassuolo, ennesimo rinforzo di un reparto offensivo già stellare che, però, dovrà fare i conti con la ricaduta di Josip Ilicic.

Il Napoli ha sistemato la difesa sostituendo Manolas con Axel Tuanzebe e, soprattutto, sta pian piano recuperando i tanti infortunati che hanno condizionato il cammino della squadra di Spalletti nella parte finale del girone di andata di Serie A. Infine il Milan, che per ora si è limitato a ingaggiare la baby promessa classe 2004 Marko Lazetic, che nello scacchiere di Pioli prende il posto di Pellegri accasatosi al Torino: i tifosi però borbottano, perchè la concorrenza si è rinforzata mentre i rossoneri non hanno ancora trovato una soluzione all’emergenza in difesa.

Escludendo clamorosi ribaltoni che coinvolgano anche Roma, Fiorentina e Lazio, una delle cinque squadre sopra citate, a fine stagione, dovrà rinunciare alla prossima Champions League e accontentarsi del quinto posto che vale l’Europa League: quale secondo te? Dicci la tua rispondendo al nostro sondaggio!

ITALIAMEDIA