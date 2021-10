Il Milan punta su Mirante: visite finite, ora la firma

L’infortunio di Mike Maignan costringe il Milan a mettersi alla ricerca di un nuovo portiere e intervenire immediatamente sul mercato per regalare a Pioli un’alternativa a Tatarusanu, l’unico rimasto a disposizione alla luce dello stop anche del terzo Plizzari per la doppia operazione al ginocchio.

Dopo la notizia riguardante Maignan, che giovedì si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema al polso con il quale sta facendo i conti dal match contro il Liverpool del 15 settembre scorso ad Anfield Road, quando parò il rigore a Salah, la società rossonera ha deciso di attingere dal mercato degli svincolati per trovare un nuovo estremo difensore.

Il profilo scelto dalla dirigenza del Milan è quello di Antonio Mirante, portiere classe 1983 attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza nelle fila della Roma. Il 38enne, arrivato in mattinata alla clinica Columbus per sottoporsi alla prima parte delle visite mediche con il club rossonero, prima della seconda alla Madonnina, ha concluso l’iter nel pomeriggio. Ora firmerà fino al termine della stagione con opzione per un altro anno.

Mirante, che vanta in carriera 368 presenze in Serie A e ha vestito le maglie di Parma, Bologna, Crotone, Sampdoria, Siena e Juventus, oltre a quella giallorossa, è senza contratto dallo scorso 1° luglio, quando è terminata dopo tre stagioni l’avventura con il club capitolino.

OMNISPORT | 13-10-2021 19:00