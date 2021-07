Il Milan raddoppia: corsa a due per il secondo trequartista

Non uno, bensì due. Potrebbe essere questo lo slogan ideale per la campagna acquisti estiva del Milan in vista della stagione del ritorno in Champions League.

Avere due giocatori di livello per ogni ruolo pare infatti essere l’obiettivo della dirigenza rossonera al fine di mettere a disposizione di Stefano Pioli un organico competitivo in grado di reggere il confronto in campionato, dove il livellamento tra le prime della classe sembra destinato ad acuirsi, che in Europa.

Così se a Zlatan Ibrahimovic sarà affiancato un altro centravanti di livello internazionale, che dovrebbe essere Olivier Giroud, anche alla voce trequartista il tecnico emiliano dovrebbe poter contare su due elementi, chiamati a non far sentire l’addio di Hakan Calhanoglu, approdato all’Inter a parametro zero.

Oltre a Brahim Diaz, per il quale la trattativa con il Real Madrid è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per una cifra complessiva di 27 milioni, Maldini e Massara stanno lavorando su un altro identikit, quello di un giocatore in grado di giostrare su tutta la trequarti e in caso di necessità anche da seconda punta.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Dusan Tadic, talentuoso serbo dell’Ajax, classe 1988, trascinatore dei Lancieri nella stagione 2018-2019 che ha visto la squadra di Amsterdam arrivare alle semifinali di Champions League dopo aver eliminato la Juventus. Considerando l’età del giocatore il Milan punta a un esborso minimo per il cartellino, ma va verificata la disponibilità dell’Ajax a privarsi del proprio capitano e del giocatore a lasciare l’Olanda dopo tre stagioni.

Ecco così spuntare un’alternativa a sorpresa, di stanza ancora a Madrid. Si tratta di Isco, vecchio pallino di tante squadre italiane che torna d’attualità.

In scadenza nel 2022 con i Blancos, il fantasista ex Malaga classe potrebbe essere giunto alla fine del proprio percorso in Castiglia, dopo anni di sottoutilizzo.

Il ritorno sulla panchina del Real di Carlo Ancelotti non sembra un ostacolo per il Milan, perché il tecnico non ritiene Isco indispensabile. Semmai i problemi potrebbero venire dalla concorrenza, visto che il giocatore ha ancora un buon appeal internazionale, e dalla formula che i dirigenti rossoneri vorrebbero proporre, simile a quella usata per Diaz.

Sembra però difficile che Florentino Perez accetti di impostare la trattativa in questo modo, alla luce del fatto che Isco ha un’altra età rispetto al talento ex Manchester City e un solo anno di contatto con il Real.



OMNISPORT | 04-07-2021 10:31