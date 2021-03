Il Milan reagisce, colpaccio a Verona. Fiorentina-Parma, pazzo 3-3

Il Milan si rilancia a Verona in una delle partite della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri, in crisi di risultati e penalizzati dai tanti infortuni (oltre a Ibrahimovic, Calhanoglu e Bennacer fuori nelle ultime 24 ore anche Rebic, Tonali ed Hernandez) reagiscono ed espugnano il Bentegodi, piegando l’Hellas per 2-0 con le reti di due rincalzi, Krunic al 27′ (splendida punizione), e Diogo Dalot al 50′ (destro all’incrocio su assist di Saelemaekers). La squadra di Pioli ritrova fiducia nel gioco e compattezza in difesa, e rinsalda il suo secondo posto a +4 sulla Juventus e a -3 dai cugini dell’Inter in vetta alla classifica.

Termina con uno spettacolare 3-3 il drammatico scontro salvezza di Firenze. La Fiorentina al Franchi si porta in vantaggio con un colpo di testa di Martinez Quarta, ma viene immediatamente raggiunta dal Parma a segno con il rigore di Kucka, assegnato per un tocco di mano di Pulgar. Prima dell’intervallo Milenkovic riporta avanti i gigliati in mischia, ma al 73′ arriva il 2-2 di Kurtic, che sorprende Malcuit e non lascia scampo a Dragowski. Mihaila al 90′ la ribalta con un tap-in su assist di Inglese, ma Iacoponi al 95′ trafigge il proprio portiere sul cross di Pezzella, per il 3-3 finale. Il Parma resta penultimo a 16 punti, la Fiorentina è a 6 punti dalla zona retrocessione.

Pesantissima sconfitta del Torino contro il Crotone fanalino di coda. Allo Scida i pitagorici di Serse Cosmi si impongono per 4-2 dopo una gara molto intensa, decisa nel finale da una parata miracolosa di Cordaz, che ha evitato il 3-3 sul tiro di Gojak. In classifica i calabresi sono sempre ultimi a 15 punti, ma a- 6 dalla zona salvezza. Granata terzultimi, con due partite da recuperare.

Serie A, i risultati delle partite delle 15

Crotone-Torino 4-2

27′ rig. Simy (C), 45′ Mandragora (T), 54′ Simy (C), 80′ Reca (C), 85′ Sanabria (T), 95′ Ounas (C)

Fiorentina-Parma 3-3

28′ Martinez Quarta (F), 32′ rig. Kucka (P), 42′ Milenkovic (F), 72′ Kurtic (P), 90′ Mihaila (P), aut. Iacoponi (P)

Verona-Milan 0-2

27′ Krunic (M), 50′ Dalot (M)

OMNISPORT | 07-03-2021 17:01