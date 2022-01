Il Milan risponde a Vlahovic e Gosens: il colpo arriva da Torino

27-01-2022 16:04

La Juventus piazza il colpo dell’inverno con l’arrivo di Dusan Vlahovic, l’Inter risponde prelevando dall’Atalanta Robin Gosens. Due colpi che fanno capire chiaramente le intenzioni delle due società non solo per questa stagione ma anche per la prossima.

Milan: spunta la pista Kulusevski

Nel frattempo anche il Milan non vuole restare a guardare. Anche se la priorità numero uno del club rossonero resta quella di un difensore in grado di sostituire l’infortunato Simon Kjaer, Maldini guarda anche all’attacco come zona del campo sulla quale è possibile intervenire. I problemi fisici di Ibrahimovic cominciano a preoccupare e i rossoneri vorrebbero aggiungere in rosa un giocatore in grado di portare dinamismo e anche dei gol.

L’occasione buona è distante solo pochi chilometri e per la precisione a Torino. Il nome giusto individuato dal club è quello di Dejan Kulusevski. Il calciatore svedese è arrivato alla Juventus con grandissime prospettive ma dopo una buona prima annata sotto la guida di Andrea Pirlo, ha avuto progressivamente sempre meno spazio con Allegri, forse risentendo del sistema tattico dell’allenatore toscano. Nelle ultime nome il suo nome torna a circolare in maniera importante per il Milan.

Milan: i tifosi sperano

Il colpo Kulusevski sembra intrigare i tifosi del Milan anche se in molti sono coscienti che non si tratta di un’operazione semplice da portare a termine: “Sono più che sicuro che il Milan (e Zlatan) sono convinti delle qualità di Dejan e credo che anche la cessione di Castillejo sia un buon segnale da questo punto di vista”. E si ragione anche sui termini di un possibile accordo: “Deve essere garantita la possibilità di riscatto (magari anche con obbligo) a fine stagione. Non farei mai un prestito secco con la Juventus”, commenta Gianluca.

C’è anche chi è pessimista: “Non penso che a Torino siano impazziti a tal punto da fare un uno-due così a gennaio: 75 per Vlahovic e Kulusevski mandato al Milan”. Ma i commenti sono soprattutto di entusiasmo: “Sarebbe un bel colpo. Con Pioli rinascerebbe ma dubito ci proveranno sul serio”. E ancora: “Mi state facendo credere alla cessione di Castillejo e al prestito di Kulusevski. Mi avere rovinato le uniche due settimane di tregua”.

SPORTEVAI