Juventus scatenata dopo Vlahovic: ipotesi scambio choc col Milan

Juventus regina di mercato nella sessione invernale. C’è poco da fare, l’acquisto di Vlahovic ha spiazzato tutta la Serie A che non si sarebbe mai aspettata che un affare del genere andasse in porto a gennaio. I bianconeri adesso hanno un attaccante goleador e tornano a fare paura, non solo in Italia ma anche in Europa.

Juventus, Kulusevski in uscita

Ma la Juventus è scatenata e pare non voglia accontentarsi. Sicuramente il club bianconero sta lavorando in uscita, per cercare di piazzare qualche giocatore. Gli oltre 70 milioni spesi per Vlahovic d’altronde non sono pochi, servono delle entrate. Tra i partenti c’è sicuramente Morata, che con l’arrivo del serbo troverà meno spazio in campo. A centrocampo, invece, potrebbero salutare Arthur, Ramsey e anche Kulusevski.

Lo svedese, arrivato alla Juventus solo un anno e mezzo fa, non ha mai pienamente convinto la società e anche con Allegri trova poco spazio. Kulusevski è stato pagato tanto ma ha ancora mercato e può essere ceduto a cifre importanti. Il club bianconero, però, starebbe pensando anche a uno scambio di lusso con una big della Serie A.

Juventus, pazzo scambio col Milan

Come riporta Calciomercato.it infatti, la Juventus avrebbe nel mirino Franck Kessié del Milan. Il centrocampista rossonero è in scadenza di contratto e probabilmente non rinnoverà. I bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero proposto uno scambio al club di Scaroni offrendo Kulusevski e mettendo nel piatto qualche soldo.

Juventus, l’infortunio di Kessié frena tutto

Uno scambio folle. La Juventus andrebbe a rafforzare il centrocampo che, a gennaio, potrebbe perdere diverse pedine. Il Milan non lascerebbe così andare via Kessié a zero, perché il rischio ovviamente c’è. I rossoneri però forse preferirebbero monetizzare ma c’è un altro impedimento. L’ivoriano si è fatto male in Coppa d’Africa ed è uscito dal campo in lacrime. Le sue condizioni sono da monitorare e potrebbe restare fuori gioco per un po’. La Juventus, in questo caso, rinuncerebbe allo scambio.

