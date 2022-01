Milan, le condizioni di Kessie e Ibra verso il derby con l'Inter

26-01-2022 22:03

È stata una giornata da dimenticare per l’ivoriano Franck Kessie. La sua Costa d’Avorio è stata eliminata dalla Coppa d’Africa da un rigore di un glaciale Momo Salah, e lo stesso giocatore ha riportato un infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo in lacrime. Situazione da monitorare e che tiene in grande apprensione il Milan a pochi giorni dal pericolosissimo derby di Milano con la capolista Inter.

Kessie, arrivano i primi aggiornamenti: il responso è trauma costale

Bisognerà probabilmente aspettare domani o comunque i prossimi giorni per avere un quadro più preciso della situazione. Vista l’eliminazione della sua Costa d’Avorio, Kessie è atteso nelle prossime ore a Milano dove sarà sottoposto a esami più approfonditi.

Nel frattempo, i primi accertamenti condotti subito dopo la partita hanno dato questo esito: trauma costale. Una diagnosi della quale è già stato lo staff medico rossonero, anche se sarà necessario sottoporre il giocatore a esami strumentali per capire la vera entità del problema.

Infatti, a diagnosi di trauma costale è molto vaga e potrebbe voler dire tutto e niente. Solamente al termine degli esami si avrà un quadro clinico preciso e si potranno indicare gli eventuali tempi di recupero.

Milan, in vista del derby aggiornamenti anche su Zlatan Ibrahimovic

Arrivano notizie anche riguardanti lo stato di salute dello svedese Zlatan Ibrahimovic, uscito dal campo zoppicante nel primo tempo della sfida pareggiata dal Milan a San Siro per 0-0 contro la Juve di domenica scorsa. L’infortunio dello svedese aveva gettato nel panico lo staff rossonero, preoccupato per un eventuale altro lungo stop di Ibra.

Parlando nello specifico delle condizioni di Zlatan, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli esami strumentali hanno escluso lesioni, confermando l’infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra. Infiammazione che dovrà essere ovviamente monitorata. Questa diagnosi però è una buonissima notizia per Stefano Pioli, che potrebbe avere a disposizione Ibra già contro l’Inter.

Milan, la situazione rossonera in vista del derby

Oltre ai già citati Kessie e Ibrahimovic, ancora in dubbio per il derby, ci sono altri giocatori della rosa di Stefano Pioli indisponibili per vari motivi, anche se rispetto a qualche settimana fa la situazione infortunati a Milanello sta decisamente migliorando.

In vista del delicatissimo confronto con l’Inter, oltre al lungodegente Kjaer e a Pellegri (che quasi sicuramente non sarà più a Milano per il derby vista la trattativa col Torino), l’unico vero infortunato rimane Fikayo Tomori, che ha un problema al menisco e tornerà probabilmente a metà febbraio.

Non ci sarà neanche i difensori Ballo-Touré, impegnato in Coppa d’Africa.

OMNISPORT