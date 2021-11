Il Milan rompe gli indugi: un centrocampista fa impazzire i tifosi

18-11-2021 09:39

Il Milan rompe gli indugi o almeno sembra preparato a farlo. La società rossonera vuole mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa capace di provare a competere per lo scudetto fino alla fine della stagione. Infortuni, Coppa d’Africa e stanchezza potrebbero giocare un ruolo fondamentale con il passare dei mesi e il Milan non vuole farsi trovare impreparato.

Milan: a centrocampo spunta Sanches

I rossoneri stanno vagliando il mercato europeo alla ricerca di un centrocampista in grado di dare maggiore profondità al reparto. Una zona del campo dove Stefano Pioli potrebbe trovarsi in difficoltà visto che a gennaio è in programma la Coppa d’Africa ed è sicura la partenza di Kessie. Il “Presidente” è anche al centro di un intrigo di mercato visto il contratto in scadenza la prossima estate.

Per questo motivo il club rossonero sta vagliando le possibili soluzioni e negli ultimi giorni è spuntata forte la pista che porta a Renato Sanches. Il Milan avrebbe in programma un incontro con il suo procuratore Jorge Mendes nelle prossime settimane (le due parti si dovrebbero incontrare anche per parlare del prolungamento di contratto di Leao). Il centrocampista del Lille rappresenta una pista molto interessante su cui puntare anche per il futuro, anche se il costo di ingaggio e cartellino non sono di certo bassi.

Sanches fa impazzire I tifosi

Il calciatore portoghese sembra rappresentare il profilo ideale per il Milan, un giocatore giovane che dopo una brutta esperienza in Germania, sembra essersi rilanciato alla grande con la maglia del Lille. I fan rossoneri sono entusiasti di questa possibilità: “E’ un grandissimo giocatore ma non ci fate illudere”. E ancora: “Parliamoci chiaro, Renato Sanches è forse l’unico giocatore al mondo degno del nome di presidente4 come post-Kessie. E poi gasa come non mai. Senza infortuni può diventare tra i migliori al mondo”. Ma ci sono anche i tifosi delle altre squadre che si esprimo sul calciatore: “Avrebbe dovuto prenderlo la Juve lo scorso anno, costava meno di Locatelli e vale di più. Ma come sempre la Juve arriva dopo. Adesso voglio vedere chi arriva a gennaio”.

