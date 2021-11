Milan: rinnovo con Pioli a un passo. Ma sfuma un colpo di mercato

17-11-2021 19:10

Per il Milan una buona e una cattiva notizia, riguardanti le trattative di mercato, quando ormai manca pochissimo alla ripresa del campionato di Serie A, che per i rossoneri coinciderà con la sfida contro la Fiorentina di sabato sera alle 20,45 all’Artemio Franchi.

Milan, la Juventus si inserisce nella trattativa per Alvarez

Cominciamo dalla notizia cattiva: per la capolista (insieme al Napoli) in campionato sta sfumando l’affare Julian Alvarez. Sull’attaccante argentino del River Plate classe 2000 si è buttata la Juventus, che avrebbe presentato, secondo il Corriere dello Sport, un’offerta di 15 milioni di euro più 10 di bonus per “pareggiare” la clausola rescissoria di 25 milioni contenuta nel contratto che Alvarez ha col River Plate e che scadrà il 31 dicembre 2022. I sudamericani hanno proposto di allungare al 2023 il contratto e di aumentare la clausola rescissoria al calciatore e al suo staff, che però hanno rifiutato.

Milan, altro duello di mercato coi bianconeri e la situazione Pobega

Un’altra sfida di mercato con la Vecchia Signora riguarda il trequartista georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Il classe 2001 del Rubin Kazan si è fatto notare per le sue ottime qualità e per i rossoneri, che puntano a rafforzare la trequarti nel mese di gennaio, potrebbe essere il nome giusto. Ma, appunto, anche per questo ragazzo ci sarà da battagliare con la Juventus. Per quanto riguarda la situazione di Tommaso Pobega, di proprietà del Milan e in prestito al Torino, i granata sono soddisfatti e vorrebbero accaparrarselo, starà alla dirigenza rossonera se riprenderlo e metterlo in rosa oppure rivenderlo per più di 8 milioni, che era la cifra offerta dal Toro.

Milan, a giorni l’annuncio ufficiale del rinnovo con Pioli

La bella notizia per i tifosi del Diavolo però è il rinnovo di Stefano Pioli che sembra ormai a un passo. Secondo pianetamilan.it l’accordo con la società è stato raggiunto e nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale di un prolungamento fino al 2024 e di un aumento dell’ingaggio da 2 milioni di euro più bonus a 3 milioni più bonus. La firma potrebbe arrivare già la prossima settimana e l’annuncio ufficiale prima della sfida casalinga di domenica 28 novembre contro il Sassuolo. L’accordo attuale prevedeva il rinnovo automatico per un solo anno alle stesse condizioni, invece col nuovo contratto verrebbe premiato il grande lavoro fatto dal tecnico nativo di Parma dall’ottobre 2019 a oggi.

OMNISPORT