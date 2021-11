Roma-Milan e le polemiche arbitrali: la rabbia di Stefano Pioli

02-11-2021 12:55

La partita tra Roma e Milan, vinta per 2-1 dalla squadra di Stefano Pioli che è così riuscita a tenere il passo del Napoli in vetta al campionato, è stata contrassegnata da tanti episodi arbitrali discussi, che hanno scontentato entrambe le squadre.

Al termine della partita, in particolare, è esplosa la rabbia dell’allenatore della Roma José Mourinho, furioso per il rigore concesso al Milan e trasformato da Franck Kessié, che ha mandato i rossoneri sul 2-0 indirizzando l’esito della partita

Roma-Milan, Stefano Pioli spegne le polemiche

La direzione di Fabio Maresca non deve però essere piaciuta neppure ai piani alti della classe arbitrale, se è vero che il fischietto napoletano sembra destinato ad andare incontro ad un lungo periodo di sospensione, ma alla vigilia della delicatissima partita di Champions League contro il Porto l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha tenuto a ribadire che la propria squadra ha sbancato l’Olimpico con merito.

“Il Milan ha vinto a Roma perchè ha giocato meglio degli avversari, così come a Porto abbiamo perso perché il Porto ha fatto meglio di noi. Credo a questo e penso a questo, non ad altre situazioni che non posso controllare” il secco commento di Pioli nella conferenza stampa di presentazione della partita in programma mercoledì 3 novembre alle 18.45 a San Siro.

Champions League, Milan al bivio contro il Porto

In Champions per il Milan non ci saranno più alibi e la gara contro il Porto rappresenterà l’ultima spiaggia per tenere in vita le speranze di qualificazione. Dominanti in campionato, i rossoneri hanno finora deluso in Europa dove sono ancora a zero punti e se la sfortuna c’ha messo del proprio contro Liverpool e Atletico Madrid, all’andata al “Do Dragao” la prestazione della squadra non è stata all’altezza.

Pioli ammette e non cerca alibi: “In Champions sappiamo di non meritare lo zero in classifica e domani abbiamo la chance di dimostrarlo, ma sappiamo anche che abbiamo fornito prestazioni all’altezza solo nelle prime due partite. Il Porto però è una squadra forte, con giocatori di qualità ed esperta, non sarà facile, dovremo giocare ai nostri livelli e stare attenti a tutti i dettagli. All’andata sono stati molto aggressivi, ma la nostra brutta prestazione non è dipesa da quello. Dovevamo essere in grado di superare la loro pressione”.

Milan: il derby contro l’Inter si avvicina

Il tecnico rossonero, invitando la squadra a non pensare al derby di domenica contro l’Inter, ha anche dribblato la domanda sull’eventuale sottostima di cui godrebbe il Milan presso gli avversari e l’opinione pubblica:

“Abbiamo valutato al meglio la nostra prestazione a Roma, rivedendo le cose buone e quelle meno buone. Cosa pensano all’esterno del Milan ci preoccupa poco, noi dobbiamo restare concentrati su quello che stiamo facendo. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani per chiudere la striscia di risultati negativi in Europa. Da mercoledì penseremo al derby di domenica”.

