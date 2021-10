Zlatan Ibrahimovic silura la Roma: Milan sempre al comando

31-10-2021 22:45

Torna titolare Zlatan Ibrahimovic, il Milan spicca il volo: la squadra di Pioli espugna l’Olimpico superando la Roma per 2-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

Altra prova di forza dei rossoneri, trascinati dal leader finalmente titolare: la punta di Malmoe prima sblocca il risultato su punizione, poi guadagna il rigore (contestato dai padroni di casa) che Kessie trasforma. L’unica nota negativa della serata è l’espulsione di Theo Hernandez, che salterà il derby.

Grazie a questo successo, il Diavolo tiene il passo del Napoli e resta al comando della classifica con gli azzurri a quota 31, a +7 sull’Inter. La squadra di Mourinho (molto nervoso con l’arbitro Maresca), in gol con El Shaarawy nel finale, è invece quarta a 19 punti.

Serie A, Roma-Milan: gol numero 400 di Zlatan Ibrahimovic

Primo tempo divertente, giocato ad alti ritmi e con diverse occasioni da entrambe le parti. E’ il Milan a fare più gioco ma i giallorossi sono pungenti in ripartenza, al 3′ Pellegrini ha subito una grande occasione, al 14′ sempre il capitano della Roma manca di poco la porta di Tatarusanu. Il Diavolo risponde con Kessie e Leao.

Al 25′ i rossoneri passano su punizione, guadagnata da Leao: Ibrahimovic dal limite scarica un destro potente, su cui Rui Patricio non può nulla. Lo svedese, al gol numero 400 nei campionati nazionali, esulta polemicamente rivolto al pubblico dell’Olimpico, che lo aveva insultato. La Roma cerca di reagire dopo lo svantaggio e ha una chance nel finale di tempo con Cristante, che di testa mette fuori. Annullato un gol a Leao per fuorigioco.

Serie A, Roma-Milan: Ibrahimovic guadagna un rigore, Kessie raddoppia

Ripresa, il Milan consolida il suo vantaggio: dopo un gol di Ibrahimovic annullato dall’arbitro Maresca per fuorigioco, lo svedese viene steso in area da Ibanez e guadagna un rigore al 53′ (decisione contestata dai giallorossi). Dal dischetto Kessie non sbaglia e raddoppia spiazzando Rui Patricio.

Dopo il doppio vantaggio Pioli fa rifiatare Ibrahimovic, migliore in campo, dentro Giroud. Mourinho reagisce togliendo Abraham e inserendo El Shaarawy.

Serie A, Roma-Milan: espulso Theo Hernandez, gol nel finale di El Shaarawy

Il Diavolo sembra gestire ma si complica la vita al 66′, quando Theo Hernandez si fa espellere dopo un secondo cartellino giallo, ricevuto per un fallo su Pellegrini. Pioli corre ai ripari inserendo Ballo-Touré per Saelemaekers, poi Romagnoli per Leao, Mourinho rinforza l’attacco buttando nella mischia Perez.

La Roma si butta inevitabilmente in attacco, al 75′ Pellegrini su punizione sfiora il palo. Nervosismo nel finale di partita, ammoniti anche Giroud e Kessie. I padroni di casa schiacciano il Milan e dopo un’altra grande occasione di Mancini allo scadere dimezzano lo svantaggio con l’ex El Shaarawy al 93′. Ma è troppo tardi: per il Milan è la decima vittoria su undici partite e la migliore partenza di sempre in campionato.

