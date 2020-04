"Il Milan saluta due giocatori”, tifosi soddisfatti

Il Milan continua a pianificare la prossima stagione e il primo passo della dirigenza rossonera è rappresentato dal chiarire le situazioni riguardanti i giocatori con i contratti in scadenza.

Niente rinnovo

Secondo Nicolò Schira, le principali novità riguardano i centrocampisti, con due giocatori che sono stati già avvisati del mancato rinnovo. “Il Milan ha comunicato telefonicamente nei giorni scorsi ai rappresentanti di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura l’intenzione di non rinnovare i contratti in scadenza a giugno. Sarà addio”.

Alla base della decisione, per entrambi, i tanti infortuni che hanno condizionato il loro rendimento in rossonero. Ma se tra Biglia e i milanisti non è mai scattata la scintilla, per Bonaventura il discorso è diverso: a lungo l’ex Atalanta è stato ritenuto tra i pochi a salvarsi in un periodo buio per il Milan, ma dopo l’infortunio della scorsa stagione Jack non è riuscito a tornare ai suoi livelli.

Le reazioni dei tifosi

E così molti tifosi approvano la decisione del club di liberarsi dei contratti di entrambi. “Grazie a Dio!”, esulta ad esempio Max tra i commenti al tweet. “Finalmente una bella notizia!”, aggiunge Andrea, mentre Devilman ammette che lasciare andare Bonaventura non è facile: “Peccato per Jack ma non è più lui dopo l’infortunio”.

Con un pizzico d’ironia, Eltoy92 critica invece il modo in cui il Milan ha comunicato la sua decisione agli agenti dei calciatori: “Non ci si lascia mai per telefono”, scrive il tifoso.

E tra i milanisti c’è chi già guarda al futuro, ai possibili nuovi innesti nella linea mediana: “Su De Paul? Ancora niente?”, domanda Rossonero.

SPORTEVAI | 14-04-2020 10:32