Il Milan vuole garantirsi i bomber del futuro: piacciono Semedo e Sanca

29-11-2022 13:41

Un lavoro costante ed incessante per la dirigenza del Milan che mette nel mirino altri giovani per rinforzare il reparto d’attacco, soprattutto in ottica futura.

L’operazione Leao ha visto il club sborsare 24 milioni di euro per l’acquisto ed avere oggi in casa un potenziale tesoretto di 5 volte tanto, la filosofia è la medesima, puntare sui giovani per avere tra le mani i bomber del futuro.

Il mirino è puntato su tre profili interessanti: innanzitutto Noah Okafor, 22enne del Salisburgo che si è già fatto conoscere in Europa grazie ai sei gol in 12 presenze Champions. Poi ecco Luis Semedo, 19enne del Benfica B, prima punta dal fisico possente, nonché perno dell’under 20 portoghese. Un’altra pista porta a Marciano Sanca Tchami, 18enne in forza all’Almeria B è un “gioiellino” che è già stato capace di mettere a segno, da gennaio 2022 ad oggi, 29 presenze e 15 gol.