Il misterioso tweet di ADL scatena i napoletani

Il Napoli vince e dà spettacolo contro la Lazio e in casa azzurra si riapre la discussione su Rino Gattuso. Ad alimentarla è anche Aurelio De Laurentiis con un tweet che ha generato centinaia di commenti da parte dei supporter partenopei. Dopo il pirotecnico 5-2 del Maradona, arrivato in una gara chiave per la corsa alla qualificazione alla Champions League, il patron del Napoli s’è lasciato andare alla gioia.

Il tweet di ADL

“Un grande spettacolo. Continuiamo così!”, ha twittato ADL, parole che hanno fatto scaturire una domanda in molti tifosi: quel “continuiamo così” è riferito all’andamento del Napoli in campionato o alla possibile permanenza di Rino Gattuso sulla panchina azzurra?

Il destino del tecnico sembra segnato da mesi ormai, ma De Laurentiis ha abituato i suoi tifosi ai colpi di scena. E a molti il tweet è sembrato una mano tesa all’allenatore da parte del presidente, il tentativo di preparare la possibile permanenza del tecnico in azzurro.

I commenti dei tifosi azzurri

“Stai iniziando seriamente a fare due conticini, vero Pres? Forse Gattuso conviene?”, domanda Tore. Filippo aggiunge: “Caro Aurelio, questa squadra con tutti gli effettivi rende… mandare via Gattuso sarebbe un grosso errore… per prendere chi? Ripensiamo a che gioco siamo capaci di sviluppare senza gli infortuni”.

Zello critica ADL: “Squadra in silenzio stampa, ma tu spari tweet sibillini tra l’ovvietà e l’ipocrisia. Non capirò mai”. Commentatore lancia il suo suggerimento: “È davvero un peccato perdere Gattuso”.

Ma tra i tifosi azzurri c’è anche chi non cambia idea, come Millàn: “Gattuso ha dimostrato che con l’organico a completo può battere chiunque. Se il presidente avesse dato il suo appoggio nei momenti di difficoltà ora avremmo qualche punto in più. Porterà il Napoli in Champions e saluterà”.

Marco, infine, chiede qualcosa oltre i tweet: “Presidente chieda scusa a Gattuso, alla squadra e ai tifoso. Questo sarebbe un grande spettacolo: le sue ammissioni di colpa”.

SPORTEVAI | 23-04-2021 10:01