Il Monza ancora corsaro in Toscana

Monza ancora corsaro in Toscana.

I brianzoli, che di recente sono andati a vincere sul campo della capolista Livorno, si fanno perdonare il ko casalingo con il Pontedera passando anche ad Arezzo. Per la squadra di Zaffaroni vale oro la prima rete in campionato di Mendicino da quando indossa il biancorosso: finisce 1-0 per gli ospiti.

La classifica del girone A della serie C vede il Livorno in testa (63), poi il Siena (61) e quindi il Pisa (58 ma una gara in più per i nerazzurri). Monza, con 51 saldo in zona playoff, Arezzo a 36 subito sopra la zona playout.

SPORTAL.IT | 17-04-2018 16:50