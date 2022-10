Il Monza batte la Sampdoria, Palladino vince una cena

03-10-2022 22:06

Dopo il successo sulla Juventus, il Monza conquista altri tre punti importantissimi nella corsa salvezza e lo fa in uno stadio ben conosciuto da Palladino, Izzo e Rovella , lo stadio Marassi. Gli ex genoani, infatti, hanno più volte giocato il derby della lanterna ed il neo allenatore è stato anche protagonista di un’esultanza parecchio contestata ai tempi in cui vestiva rossoblù.

Palladino post match si è goduto i complimenti della dirigenza e non solo: proprio Izzo alla vigilia aveva svelato un piccolo retroscena: “Dopo la vittoria con i bianconeri il mister ci ha pagato la cena e spero ne paghi altre, ma se avremo la meglio sulla Samp gliela offriamo noi”. Non resta che riscuotere alla cassa.