Il Monza concede lo stadio al Renate

Il Monza ha dato il via libera al Renate. In caso di promozione in serie B i nerazzurri, al momento primi in classifica del girone A della serie C, potranno giocare le gare casalinghe all’U-Power Stadium.

“Non si tratta di una semplice favola, siamo diventati una realtà grazie alla programmazione e all’intenso lavoro di persone molto competenti. In caso di promozione chiederemo ospitalità ai cugini del Monza per giocare nel loro stadio” aveva detto in un’intervista concessa a Repubblica, il presidente Luigi Spreafico.

L’ad dei brianzoli Adriano Galliani ha raccolto l’appello.

OMNISPORT | 13-01-2021 21:58