Il Monza riparte da Reggio Calabria: con la cabala sfavorevole

Il campionato del Monza inizia dal “Granillo” di Reggio Calabria, dove i biancorossi cercheranno di partire con il piede giusto in vista di una stagione che parte con l’obiettivo della promozione in Serie A, fallito nella scorsa Serie B quando la corsa si è interrotta nella semifinale playoff contro il Cittadella.

Di fronte si troveranno due squadre con allenatori nuovi, entrambi ex giocatori delle rispettive squadre, Alfredo Aglietti e Giovanni Stroppa.

Reggina e Monza si affrontano per la 25ª volta in Serie B, per un bilancio di 12 vittorie dei calabresi, compresa l’ultima dello scorso marzo, cinque dei brianzoli e sette pareggi.

Il Monza ha vinto soltanto una delle 12 trasferte di Serie B giocate sul campo degli amaranto (un pareggio e dieci sconfitte), quella dell’aprile 1973, per 2-0, e in 10 di queste i brianzoli non hanno trovato il gol.

I brianzoli partecipano al campionato di Serie B per la 40ª volta nella propria storia; tra le squadre del torneo 2021/2022, soltanto il Brescia (63, compreso il campionato 2021/22) conta più presenze alla competizione rispetto ai biancorossi.

Dopo quattro sconfitte di fila tra il 1996 e il 2001, la Reggina è imbattuta nelle ultime sei gare di esordio in Serie B (2V, 4N); tuttavia, gli amaranto hanno chiuso in parità tutte le ultime tre (contro Empoli, Bari e Salernitana) del torneo cadetto.

Di contro, il Monza ha vinto soltanto una delle ultime 14 sfide di esordio in Serie B (sei pareggi e sette sconfitte): quella del settembre 1992, in casa, contro il Bari (1-0). In trasferta, invece, i brianzoli non vincono la prima giornata di campionato cadetto dal settembre 1965, quando si imposero per 1-0 contro l’Alessandria; da allora, tre pareggi e otto sconfitte.

