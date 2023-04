Il Monza sbanca La Spezia con Ciurria e Carlos Augusto

I brianzoli si impongono al Picco per 2-0 e salgono all'ottavo posto.

28-04-2023 22:45

Terza vittoria consecutiva per il Monza di Raffaele Palladino: i brianzoli vincono anche a La Spezia per 2-0 grazie ai gol di Ciurria e Carlos Augusto nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A, e salgono all’ottavo posto a quota 44 punti. Spezia bloccato a 27 e a rischio sorpasso da parte del Verona, in campo domenica a Cremona.

Dopo un avvio positivo da parte dei liguri, il match inverte l’inerzia al 19′, quando Di Gregorio con un miracolo salva la porta del Monza sul tiro a colpo di sicuro di Kovalenko, e due minuti più tardi i brianzoli passano in vantaggio con un gran conclusione dalla distanza di Ciurria.

Il vantaggio sblocca i biancorossi che prendono in mano la partita, mentre i padroni di casa faticano a reagire e si rendono pericolosi solo in un’occasione con Amian. Nel finale di tempo Mota Carvalho e Carlos Augusto sfiorano il raddoppio.

Ripresa, il Monza aspetta gli avversari per poi ripartire pericolosamente. La girandola di cambi non riesce a scuotere i bianconeri che creano troppo poco e sono imprecisi quando riescono ad arrivare al tiro. Allo scadere arriva il 2-0 di Carlos Augusto a chiudere la partita: Machin serve il brasiliano che in diagonale castiga Dragowski in uscita.