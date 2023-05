Il Monza sogna Ibra

Dalla Francia sono certi, secondo Footmercato ci sono “il 90% delle possibilità” per vedere lo svedese al Monza

04-05-2023 15:38

Ha dell’incredibile quello che riportano dalla Francia. Secondo quanto raccolto da Footmercato, e poi riportato da SportMediaset, Zlatan Ibrahimovic potrebbe indossare la maglietta del Monza.

In Francia parlano di “un accordo verbale già raggiunto tra il club brianzolo e il campione svedese in scadenza a giugno con il Milan” scrive SportMediaset. Secondo le indiscrezioni raccolte da Footmercato, le possibilità di vedere lo svedese in Brianza sarebbero del 90%. Una possibilità veramente alta. Il contratto in scadenza con il Milan e la grande stima da parte di Gallini potrebbero far si che esca il grande colpo del mercato estivo del Monza.