Il Napoli è già sul mercato: piace un mediano bocciato da Gasperini

Tra campo e mercato. La squadra di Spalletti è impegnata a Cagliari, tappa cruciale di un percorso che potrebbe riportare il Napoli in vetta alla classifica al termine di un weekend in cui tutte le dirette concorrenti hanno perso o pareggiato. La società, invece, lavora già per il prossimo anno. Il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno messo gli occhi su un calciatore di spessore, una delle grandi rivelazioni del campionato.

Annuncio di Schira: Napoli interessato a Tameze

A dare in esclusiva la notizia attraverso un Tweet sul suo account ufficiale è il super esperto di mercato Nicolò Schira. Gli azzurri sono interessati ad Adrien Tameze, centrocampista del Verona dei miracoli che, sotto la gestione Tudor, è arrivato sino alle soglie della zona Europa. Del gruppo gialloblù Tameze è uno dei perni principali. Ecco il Tweet di Schira: “Il Napoli è interessato al centrocampista Adrien Tameze per la prossima stagione”.

Chi è Tameze: nel 2020 fu scartato dall’Atalanta

Classe 1994 (lo scorso 4 febbraio ha compiuto 28 anni), nato in Camerun ma in possesso della cittadinanza francese, Tameze è un centrocampista dalle notevoli qualità fisiche in grado di disimpegnarsi con efficacia in tutti i ruoli in mediana. Cresciuto nel Lille, ha militato anche nei settori giovanili di Wasquehal e Nancy e ha debuttato tra i professionisti col Valenciennes nel 2015. Due anni dopo il passaggio al Nizza, poi nel gennaio 2020 l’approdo all‘Atalanta. Sette presenze in campionato, due in Champions, poi la bocciatura di Gasperini e il ritorno al Nizza. Rilanciatosi a Verona, ora è pronto per una big.

Napoli su Tameze, i tifosi pregustano il colpo

I sostenitori del Napoli accoglierebbero Tameze a braccia aperte. “Gran colpo, mi ricorda Kessie“, scrive Avvocato. “Se il Napoli lo vuole significa che potrebbe andare via Demme“, è la deduzione di Jack. Roberto prenderebbe un altro calciatore dal Verona: “Barak, altro che Tameze“. Fabio invece è ironico: “Ogni volta che un calciatore fa una bella partita viene fuori che il Napoli lo segue, per poi leggere dopo tre giorni che ha firmato con un’altra squadra”.

