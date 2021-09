Il Napoli fa paura, demolita anche la Samp. Pari tra Toro e Lazio

Il Napoli continua la sua corsa in Serie A come un rullo compressore: la squadra di Spalletti travolge anche la Sampdoria a Genova per 4-0, con la doppietta di Osimhen, sempre più scatenato, e i gol di Fabian Ruiz e Zielinski. Gli azzurri tornano al comando della classifica da soli a punteggio pieno, a quota 15 punti, con 14 reti fatte e 2 subite, mentre la Samp è tredicesima a cinque punti.

Nell’altro match del pomeriggio, la Lazio pareggia in extremis per 1-1 a Torino. Pjaca porta in vantaggio i padroni di casa, Immobile riacciuffa i granata su rigore al 92′: i biancocelesti salgono a quota 8 punti, i granata di Juric restano una lunghezza dietro ai biancocelesti.

Sampdoria-Napoli 0-4

10′ Osimhen (N), 39′ Fabian Ruiz (N), 50′ Osimhen (N), 59′ Zielinski (N)

Primo tempo giocato ad altissima intensità a Genova. La squadra di Spalletti passa in vantaggio al 10′ con Osimhen, che in spaccata mette in rete su assist di Insigne. I doriani reagiscono con rabbia, ed Ospina deve superarsi due volte su Adrien Silva e Yoshida. Ma poi i partenopei affondano di nuovo il colpo: dopo una rete annullata ad Osimhen per fuorigioco, i campani raddoppiano al 39′ con Fabian Ruiz, a segno con un sinistro preciso su suggerimento di Insigne.

All’inizio della ripresa Spalletti è costretto a sostituire l’infortunato Rrahmani con Manolas, non si ferma il Napoli che cala il tris con Osimhen, innescato da Lozano. Gli azzurri giocano sul velluto, la quarta rete arriva al 59′, con un sinistro magistrale di Zielinski su assist di Lozano.

Gli ospiti gestiscono nel finale di partita, la Samp si vede annullare il gol della bandiera di Candreva per fuorigioco.

Torino-Lazio 1-1

76′ Pjaca (T), 92′ rig. Immobile

Partita bloccata nel primo tempo, le due squadre si difendono con ordine e le occasioni sono rare. La squadra di Sarri in particolare non riesce a rendersi pericolosa, mentre il Torino ha una grande chance al 42′ con Sanabria, colpo di testa su cross di Ola Aina: Reina con l’aiuto della traversa salva la porta dei capitolini.

Sarri prova a smuovere le acque in avvio di ripresa inserendo Milinkovic-Savic e Pedro Rodriguez, ma gli ospiti continuano a non trovare varchi. Proprio Milinkovic-Savic al 68′ prova a rendersi pericoloso dalla distanza. Neanche gli ingressi di Leiva e Lazzari danno la scossa ai biancocelesti, mentre l’entrata di Pjaca per i granata al posto di Brekalo indirizza subito la sfida.

Al 76′ l’ex Juventus va a segno con un bel colpo di testa su cross di Singo e porta in vantaggio gli uomini di Juric. La Lazio sbanda e rischia di subire il secondo poco dopo, Pjaca e Dijdji fanno paura a Reina. Nel finale colpo di reni dei capitolini che riescono a trovare il pareggio: Djidji stende Muriqi, dal dischetto Immobile non sbaglia e fa 1-1 al 92′.

