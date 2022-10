Il Napoli fa paura: travolto il Torino, Spalletti primo. Le pagelle

01-10-2022 16:56

Quarta vittoria consecutiva per il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri dopo la pausa delle Nazionali ripartono fortissimo in campionato battendo per 3-1 in casa il Torino in una partita mai in discussione.

A segno Anguissa con una doppietta e il solito Kvaratskhelia, per la squadra di Juric in gol Sanabria: nella classifica di Serie A il Napoli si conferma al primo posto a 20 punti, mentre i granata sono noni a 10.



Napoli-Torino: uno-due di Anguissa, poi ci pensa Kvara

La doppietta lampo in avvio di primo tempo di Anguissa tramortisce il Torino e indirizza la partita del Maradona nei binari voluti da Spalletti. Il Napoli approccia il match aggredendo gli avversari e trovando subito il vantaggio al 6′ con il centrocampista camerunense, colpo di testa su un cross dalla sinistra di Mario Rui.

Anguissa concede il bis poco dopo questa volta da solo: al 12′ dopo una bella discesa da centrocampo, sfrutta uno svarione nella difesa ospite e trafigge Milinkovic-Savic trovando il raddoppio. La squadra di Juric dopo l’uno-due non riesce a impensierire seriamente la difesa dei partenopei, che si avvicinano al tris con Raspadori e lo trovano al 37′ con il solito Kvaratskhelia. Il georgiano, imbeccato da una verticalizzazione di Zielinski, buca la difesa granata e batte il portiere del Torino con un sinistro ad incrociare. Preso il terzo gol, il Toro reagisce e trova il 3-1 con Sanabria, che riapre il match in mischia dopo un cross di Lazaro.

Nella ripresa Napoli in controllo gestisce il vantaggio, rischiando pochissimo. Al 58′ gli azzurri protestano per un mancato rigore, a metà tempo l’allenatore degli ospiti Juric viene espulso dopo una protesta plateale per una decisione dell’arbitro. L’unico brivido per i padroni di casa nel finale di partita: Radonjic con un bel tiro a giro insidia Meret, che risponde presente. Poco dopo è invece Milinkovic-Savic con una splendida parata a negare il poker a Lozano.

Napoli-Torino: come ha arbitrato Massimi

Nel primo tempo i granata chiedono un rigore per un tocco di mano di Kim su colpo di testa di Singo, ma per l’arbitro di Termoli non ci sono gli estremi per un penalty. Il gol del Torino al 43′ è regolare ed è confermato dopo il check del Var.

Nella ripresa il Napoli protesta per la mancata concessione di un rigore per un contatto in area granata tra Raspadori e Lukic: dopo essersi consultato con i collaborati, Massimi ha detto no. Al 73′ espulso Juric dopo una plateale protesta per un fallo non assegnato a Singo.

Napoli-Torino 3-1, il tabellino

Reti: 6′ e 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (80′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62′ Ndombele); Politano (68′ Lozano), Raspadori (62′ Simeone), Kvaratskhelia (80′ Elmas).

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85′ Schuurs); Singo (85′ Karamoh), Lukic, Linetty (74′ Adopo), Lazaro (74′ Aina); Miranchuk (68′ Radonjic), Vlasic; Sanabria.

Ammoniti: Singo, Lukic

Espulsi: Juric

Napoli-Torino, le pagelle

Anguissa 8: doppietta spacca partita per il centrocampista camerunense, che indirizza immediatamente la sfida. Solita quantità e qualità in mezzo al campo

Kvaratskhelia 7: ormai non è più una novità, il georgiano è ancora una volta tra i migliori. Partecipa al primo gol, firma il terzo. Nella ripresa si vede meno

Lobotka 7: imprescindibile per la costruzione del gioco, è importante anche in fase difensiva

Kim 7: il coreano è bravo sia negli anticipi, sia nel gioco aereo, altra ottima prestazione per lui

Ndombele 5: si vede poco quando entra in campo

Milinkovic-Savic 6: poco convincente sul secondo gol, poi limita il passivo con alcune belle parate

Rodriguez 4,5: soffre troppo Politano sulla sua fascia

Sanabria 6,5: l’ultimo ad arrendersi, segna la rete della speranza e ne sfiora un’altra

Miranchuk 5: ancora lontano dalla condizione migliore.