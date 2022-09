Il Napoli trattiene il fiato: Osimhen rischia di saltare il Liverpool

05-09-2022 18:06

Il Napoli trattiene il fiato per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, a causa di un affaticamento muscolare, è in forte dubbio per il match di mercoledì sera in Champions League contro il Liverpool.

“Ci proverà in tutti i modi ad essere in campo ma la sua presenza – conferma la Gazzetta dello Sport – al momento è in dubbio”. Proprio a causa del problema fisico, riscontrato dopo la partita contro la Lazio all’Olimpico, ha costretto oggi Osimhen a una ‘giornata di riposo’. “Vicotr – ricorda il quotidiano sportivo – è uno che non si risparmia e non lo farà neanche nel tentativo di recuperare ma ovviamente nessuno in casa Napoli forzerà la situazione”. Luciano Spalletti ha infatti più di un’alternativa: l’impiego di Simeone prima punta ma anche Raspadori nel ruolo di ‘falso nueve’. “Dagli spogliatoi di Castel Volturno arriva qualche segnale di speranza legato al fatto che le fasce muscolari di Osimhen sono particolarmente reattive e al desiderio forte da parte del calciatore di essere in campo” rassicura però la Gazzetta dello Sport.

Quando si conoscerà il verdetto? Domani, martedì, è in programma la rifinitura ma con ogni probabilità tutti i dubbi verranno sciolti nel risveglio muscolare di mercoledì.