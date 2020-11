Il Napolista interpreta male tweet ex Juve: "Mai detto", è bufera

Repetita juvant, o meglio Juventus in questo caso. Da ieri sera, dall’uscita della nuova sentenza sulla partita fantasma Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre, con il ricorso respinto della società partenopea contro lo 0-3 a tavolino, non si parla d’altro in tv, sui giornali e soprattutto sui social. A finire nella bufera anche questa volta, come in occasione della prima sentenza, è stato Claudio Marchisio ed il suo tweet interpretato in maniera non troppo alla lettera da un sito di Napoli, cosa che ha scatenato le polemiche sul web.

Il primo tweet di Marchisio su Juventus-Napoli

Subito dopo la notizia del ricorso del Napoli respinto e la conferma in seconda istanza del 3-0 a tavolino per la Juve e il -1 alla squadra di Gattuso in classifica, Claudio Marchisio ha commentato, come oramai fa abitualmente, specie sulle questioni della società bianconera, su Twitter. Un commento duro: “Sentenza giustissima, secondo me. Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio nel mondo”. Il Principino, bandiera juventina, ha però aggiunto anche qualcosa sul fatto che, come sottolineato dallo stesso Gattuso, il Napoli se la sarebbe giocata benissimo a Torino contro questa Juve di Pirlo ancora in costruzione.

Sito “Il Napolista” titola su Marchisio, scoppia il caso

Il tweet di Marchisio viene ripreso dai social e dai siti, in particolare Il Napolista che prova a sintetizzare, forse troppo, con tanto di titolo da endorsement per il Principino: “Sentenza giusta ma sul campo avrebbe vinto il Napoli”. E giù commenti che sottolineano appunto una sorta di outing dell’ex bianconero verso lidi più azzurri.

Ma qualcuno, il cronista Luigi Ansaloni tra gli altri, si accorge della differenza tra titolo e parole di Claudio e lo fa notare: “La differenza tra quello che SCRIVE (ripeto: scrive) Marchisio e quello che riporta certa stampa. Veramente incredibile” con tanto di screenshoot dei due post messi a confronto. Alla fine è lo stesso Marchisio a uscire allo scoperto ritwittando il messaggio del giornalista del Giornale di Sicilia e commentando amaramente: “Questo è uno dei veri problemi per molti che poi si ritrovano a leggere parole non dette”.

SPORTEVAI | 11-11-2020 09:41