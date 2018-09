Il "nemico" in casa: il figlio di Bonucci al Torino

Il figlio di Leonardo Bonucci, Lorenzo, giocherà nel Torino. La Gazzetta dello Sport riporta che lunedì Bonucci jr si è allenato per la prima volta con i Piccoli Amici del club granata, segnando anche un rigore ed esultando alla Belotti. A bordo campo c’era anche il difensore della Juventus, che ha seguito attentamente tutta la seduta di allenamento del piccolo.

Lorenzo, 6 anni, è tifosissimo del Torino: sono diventate virali le immagini durante la festa scudetto dei bianconeri di due anni fa, quando indossava imbronciato e quasi in lacrime la maglia della Vecchia Signora. Ora il suo sogno di vestire il granata è stato soddisfatto da papà Leo, ormai rassegnato ad avere il “nemico” in casa.

Intanto è in arrivo un secondo fratellino: il giocatore e la moglie Martina Maccari hanno annunciato attraverso i loro profili Instagram di essere in attesa del loro terzo figlio, una bambina. “E poi arrivi Tu”, ha scritto Bonucci, che ha pubblicato sui social la foto dell’ecografia della moglie, le sue mani e quelle della compagna a disegnare intorno la forma di un cuore. “Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza… Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori.. Arrivi Tu alla Vita”.

La coppia ha anche un altro figlio, Matteo, ora guarito dopo la grave malattia che lo colpì nel 2016. I due bambini sono stati minacciati alcune settimane fa da un hater che aveva scritto sul suo profilo Instagram “Te devono morì tutt’e due i figli”. Questa la replica del giocatore: “Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontani i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole, pensieri. Adesso @the_98page cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti man forte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei”.

