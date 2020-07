Il Papu Gomez è il re degli assist: le statistiche lo incoronano

Puntuale come il caldo d’estate, come il gelo d’inverno, come un assist di Alejandro Gomez. Che ormai è diventata la cosa più normale di questo mondo. Un evento che ormai, quando manca, ti guardi attorno spaesato per cercare di capire come possa essere successo.

L’ennesimo dell’ennesima stagione da ricordare è arrivato all’inizio della ripresa di Atalanta-Napoli, sfruttato nel migliore dei modi da Pasalic: 1-0 e partenopei al tappeto. Non è una novità, come detto: per Gomez si tratta del quarto assist di fila nelle ultime 4 partite di campionato. È la seconda volta nella propria carriera che il Papu mette in fila numeri del genere: la prima nel maggio del 2017.

Ma il dato sensazionale non è nemmeno questo, quanto il rendimento generale di Gomez dallo scorso agosto a oggi: come ricorda Opta, quello contro il Napoli è il quindicesimo assist stagionale in Serie A per l’argentino. Ed è una statistica che nessuno, negli ultimi 15 anni, era mai riuscito a costruire.

Da quando Opta raccoglie questi dati, ovvero dal 2004/05, un singolo calciatore aveva messo in fila al massimo 14 assist durante un campionato. Negli scorsi anni ci erano riusciti in 3: Ronaldinho (Milan) nel 2009/10, Hamsik (Napoli) nel 2012/13 e Luis Alberto (Lazio) nel 2017/18.

14 assist vincenti per i compagni, Luis Alberto li ha collezionati a dire il vero anche in questa stagione. E dunque lo spagnolo può arrivare a quota 15 come Gomez, in un testa a testa entusiasmante. Come entusiasmante, fino a questo momento, è stato il campionato di Atalanta e Lazio. La prima nuovamente in corsa per la Champions, la seconda per nulla decisa ad abbandonare la corsa Scudetto.

OMNISPORT | 02-07-2020 21:41