Il Paris Saint Germain annuncia l'arrivo di Florenzi

Alessandro Florenzi vola in Francia. Il PSG ha annunciato l’ingaggio del ‘jolly’, che lascia per la seconda volta in pochi mesi la Roma dopo l’esperienza al Valencia. Florenzi, Oltralpe, indosserà la maglia a lui tanto cara: la numero 24, con cui si era imposto in giallorosso prima che l’idillio si spezzasse.

“Sono particolarmente orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain – ha detto -. È uno dei maggiori club in Europa oggi come confermato dalla finale di Champions raggiunta il mese scorso. Voglio dare il massimo per il PSG e per i suoi tifosi. Abbiamo sfide straordinarie davanti a noi in questa stagione. Sarà un piacere e un onore farlo insieme ai miei nuovi compagni di squadra, che sono alcuni dei migliori giocatori del mondo”.

Per il capitolino doc, la chance di giocare in Champions coi campioni della Ligue 1 e puntare ai prossimi campionati Europei.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 11-09-2020 19:25