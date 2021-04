Il Parma pensa già al futuro: c'è il nodo allenatore

Le ultime due sconfitte contro Cagliari e Crotone hanno fatto calare con anticipo il sipario sulla stagione del Parma, ormai prossimo alla terza retrocessione dall A alla B della propria storia.

La prima annata della gestione Krause è quindi stata da dimenticare, ma il patron statunitense è già proiettato sul futuro.

La permanenza nella serie cadetta dovrà essere la più breve possibile, per questo Krause è già al lavoro per la ricostruzione sul piano societario e non solo con l’obiettivo di dare al club una struttura solida che, una volta ritrovata la Serie A, permetta di avere un futuro ambizioso.

Come riportato da ‘Tuttosport’ i primi tasselli del nuovo corso saranno due ex dirigenti di Milan e Juventus, rispettivamente Jaap Kalma, già operativo come Managing Director Corporate, e Javier Ribalta, al quale sarà invece affidata l’area sportiva.

Il prossimo nodo da sciogliere sarà quello legato al nome dell’allenatore. Tanto Fabio Liverani, esonerato lo scorso gennaio, quanto Roberto D’Aversa sono infatti sotto contratto fino al 2022. Quest’ultimo non ha escluso la propria permanenza, ma tutto lascia pensare che il tecnico incaricato di riportare in A il Parma sarà un altro, ancora top secret, ma con esperienza nella categoria.

Se ne saprà di più nelle prossime settimane, ma la programmazione è già partita.

OMNISPORT | 28-04-2021 12:09