Il pazzesco retroscena di Ronaldo: Juve furiosa, urla negli spogliatoi

Le lacrime di Cristiano Ronaldo hanno fatto il giro del mondo. Il cinque volte Pallone d’Oro è stato espulso per la prima volta in carriera in Europa dopo oltre 150 partite, e proprio all’esordio in Champions con la maglia bianconera. Un rosso che ha fatto discutere mezzo mondo, ed infuriare come non mai la dirigenza della Juventus.

Riporta Marca che in particolare il vicepresidente Pavel Nedved si sarebbe precipitato negli spogliatoi subito dopo la cacciata dal campo di CR7, in primo luogo per rincuorare il campionissimo, uscito sconsolato dal terreno di gioco del Mestalla. Ma poi l’ex centrocampista ceco non è riuscito a contenere la sua rabbia e durante l’intervallo, insieme ad altri due dirigenti, si sarebbe rivolto direttamente a Brych nel tunnel che porta agli spogliatoi, chiedendo spiegazioni sulla decisione, e alzando la voce nei confronti del fischietto tedesco. Il direttore di gara ha invece tirato dritto senza senza rispondere alle proteste juventine, chiudendosi con i suoi assistenti nello stanzino adibito al team arbitrale.

Dopo la partita la Juventus ha preferito mantenere un profilo basso. Massimiliano Allegri non si è sbilanciato troppo: “Il Var avrebbe sicuramente aiutato l’arbitro in un’occasione del genere. In una partita così complicata non si può rimanere in dieci dal 29′ del primo tempo. La decisione poteva complicarci la vita, invece i ragazzi sono stati bravi. Non sono preoccupato per gli arbitraggi, ci sono direttori di livello. Soltanto che il Var dà una mano per questi casi eclatanti. Il gioco è veloce e sicuramente qualcosa può scappare. Cristiano ci è rimasto male, però bisogna passarci sopra e prepararci alla partita di domenica a Frosinone. Bisogna reagire nonostante siano situazioni che lasciano l’amaro in bocca”.

Così Bonucci: “Dal campo non sono riuscito a vedere bene, ero lontano dal punto dell’azione. Murillo ha messo le mani addosso e Cristiano si è liberato. Non dobbiamo cadere nelle provocazioni. Come l’ho visto? Arrabbiato, non c’è dubbio. Ma l’arbitro ha deciso questo… meno male che abbiamo vinto”.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 11:05