Succede tutto nei primi diciotto minuti tra Benevento e Pisa: sanniti in vantaggio con il bomber Coda, poi su un tiro cross di Gucher Tuia anticipa Montipò e insacca nella propria porta.

I nerazzurri chiudono in 10 uomini per l’espulsione di Siega ma tornano a casa con un prezioso punto. Campani saldamente in testa alla classifica: +12 sul Pordenone secondo.

SPORTAL.IT | 19-01-2020 23:04