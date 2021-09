Il popolo juventino si esalta per le dichiarazioni di Allegri

Una squadra in totale emergenza. La Juventus prepara la trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona con tantissime assenze. L’ultima in ordine di tempo è quella che riguarda il colombiano Cuadrado rientrato dall’impegno con la nazionale con una gastroenterite. Tantissimi i problemi di formazione per Massimiliano Allegri che però non cerca alibi in vista del match con il Napoli: “La gestione dell’imprevisto bisogna allenarla e migliorarla. La parola emergenza non c’è. Le assenze non devono essere un alibi”.

Allegri esalta il popolo juventino

I tifosi della Juve sono galvanizzati dalle parole di Allegri e ancora una volta torna alla ribalta il caso della passata stagione quando la gara tra bianconeri e Napoli non si giocò all’andata perché i partenopei non partirono sull’ordine dell’ASL di Napoli. “Se si guardasse la differenza di approccio alle partite e piagnistei rispetto al Napoli sarebbe già 20 euro”. Mentre Peter sottolinea: “Si può dire che altri nella stessa situazione non sarebbero neanche partiti?”.

Matteo invece da una versione differente: “Se si fosse lamentato avrebbe fornito alibi alla squadra. Ciò non toglie l’evidente danno alla Juve, che in caso contrario, avrebbe scatenato il finimondo”. Il tema Asl è quello centrale: “Ringraziamo Gravina per averci spostato la partita. Sarà una gara ad armi pari. Pensandoci bene potremmo chiedere soccorso all’Asl di Napoli. Ma va tutto bene”.

I tifosi della Juventus esaltano l’approccio di Allegri e dopo un inizio di campionato difficile credono in lui come arma per risollevarsi: “E’ la mentalità del next man up. Si gioca con chi c’è, senza lamentarsi. Ne manca uno? Gioca un altro. Molto americano, mi piace”. Anche Bomato lo esalta: “Zero alibi, è così che si crea una mentalità vincente”. E c’è chi è pronto a scommettere che la gara di Napoli possa diventare lo spartiacque della stagione: “Se Allegri domani esce indenne da Napoli, in queste condizioni, porta a casa lo scudetto ad aprile”.

