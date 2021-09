Tifosi Juventus delusi da Cherubini: due grandi errori, che rimpianti

Ha vuotato il sacco su tutto: dal rinnovo di Dybala all’addio di Ronaldo, dal progetto futuro agli acquisti fatti in estate, spiegando anche come sono andate le cose per Haaland e come si muoverà in futuro la Juventus. L’intervista che il ds Cherubini ha rilasciato a Tuttosport è stata esauriente come contenuti ma lascia perplessi diversi tifosi bianconeri che si sfogano sul web. Molti trovano contraddittori alcuni passaggi.

I tifosi della Juve chiedono spiegazioni su Donnarumma e Haaland

Cherubini ha sottolineato come in futuro il club si muoverà soprattutto puntando sui giovani magari italiani ed è su questo punto che si scatena la polemica su twitter: “Se come dice stiamo costruendo la Juve fel futuro con giovani talenti italiani Donnarumma era da prendere, senza se e senza ma”. L’altro rimpianto è Haaland: “Preferivo la storiella che ci rifiutò lui… avrebbe fatto meno male. Sapere che i dirigenti avevano offerto ad Haaland soltanto un posto in Under23 è scandaloso”.

C’è chi scrive: “Non ci voleva un genio per capire che offrire la prospettiva della serie C a un talento puro, che ha la sua strada già bella definita in testa, era una ca… pazzesca.. Lasciamo l’Under 23 ai primavera senza squadra, non agli Haaland” e ancora: “Haaland RIMPIANTO JUVE andava detto” e poi: “Era già esploso, come puoi offrirgli la serie C?”.

Non tutti si fidano del nuovo ds: “Cherubini si è fatto trovare con le mutande calate. Non è accettabile dal ds della Juve. La prima ricostruzione per il futuro che va fatta è quella di prendere un dg e un ds all’altezza” e poi: “La prima cosa di cui dovrebbero avere rispetto sono i tifosi il vero patrimonio della società”.

Il web è un fiume in piena: “Le parole di Cherubini in sostanza dicono: ringiovanire la Rosa rimanendo competitivi. Mi auguro solo di non vedere più giocatori alla Ramsey abbonati al j medical risultando poi letteralmente invendibili per via del loro ingaggio” e poi: “Era meglio se Cherubini stava zitto” e infine: “A me l’intervista sembra un inno al ridimensionamento. Sappiamo di mettere in pericolo il risultato sportivo. Eloquente”

SPORTEVAI | 10-09-2021 12:00