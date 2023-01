Il Pordenone ritrova la vetta, la Reggiana allunga

08-01-2023 21:51

Dopo il sabato dedicato al girone C, gli altri due raggruppamenti della Serie C hanno visto disputarsi domenica 8 gennaio la seconda giornata del girone di ritorno.

Nel girone A si registrano ancora novità al vertice, dove la Feralpisalò è stata raggiunta dal Pordenone a quota 39 punti: la formazione di Vecchi è stata fermata sullo 0-0 sul campo della Pro Patria, quella di Di Carlo, unica a vincere tra le prime sette, ha superato 2-1 in trasferta la Juventus Under 23, alla quarta sconfitta consecutiva.

Termina 1-1 l’atteso derby Vicenza-Padova: Ferrari risponde a Jelenic poi non succede più nulla, così i berici restano in scia delle prime e i biancoscudati al limite della zona playoff. Cade ancora la Pro Sesto (3-1 in casa dell’Albinoleffe). In coda secondo successo consecutivo per Trento e Piacenza che inguaiano la Triestina, ora ultima a -4 dalla zona playout.

Nel B la Reggiana travolge il Siena per 4-0 in una sfida mai banale dopo l’infuocato quarto di finale playoff del 2018: i ragazzi di Diana infilano la terza vittoria consecutiva salendo a quota 46 e allungando sulle inseguitrici, perché il Gubbio cade ancora, sconfitto in casa 3-1 dalla Fermana, scivolando così a -7 e venendo raggiunto dall’Entella (4-2 all’Alessandria). La prima inseguitrice della capolista è quindi il Cesena, al quale nel derby contro il Rimini basta il guizzo nel finale di Prestia, ma la squadra di Toscano è a -5 dal primo posto.

In caduta libera il Fiorenzuola, travolto in casa 3-0 dalla Vis Pesaro e giunto alla terza sconfitta consecutiva. In coda sussulto dell’Olbia che batte 2-1 il Montevarchi (decide Ragatzu) e balza al terzultimo posto superando gli stessi toscani e l’Imolese.