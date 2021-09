Il post-Handanovic a parametro zero: i dubbi degli interisti

Al di là dell’errore commesso contro il Verona, il rapporto tra l’Inter e Samir Handanovic è destinato probabilmente a chiudersi alla fine del campionato. Il portiere sloveno ha 37 anni e un contratto in scadenza a giugno 2022: difficilmente il club nerazzurro gli proporrà un rinnovo e se lo farà sarà per affidargli un ruolo non più da titolare.

Onana il post-Handanovic

Logico, dunque, che Beppe Marotta abbia iniziato non solo a guardarsi intorno per trovare un degno sostituto, ma che sia anche attivamente all’opera per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, il dirigente nerazzurro avrebbe già individuato l’erede di Handanovic e avrebbe addirittura formulato una proposta contrattuale per portarlo all’Inter.

“Andrè Onana si sta avvicinando all’Inter come parametro zero per l’estate 2022 – ha twittato Schira – . Ha deciso di lasciare l’Ajax e ha rifiutato il rinnovo di contratto. Trattative avanzate con i nerazzurri per un quadriennale”.

I dubbi degli interisti

Onana ha 25 anni, è nazionale del Camerun e in Olanda con i lancieri ha vinto due campionati, due coppe nazionali e una supercoppa, oltre ad aver contribuito alle imprese in Champions League della squadra di Amsterdam. Nonostante ciò, il suo profilo non convince i tifosi dell’Inter.

“Forza Beppe, che puoi trovare di meglio di Onana”, scrive su Twitter Mario. “Onana buon portiere, ma non so se è pronto per l’Inter”, aggiunge Kris. “Serve di meglio”, il parere di PassionBlack. Per altri interisti, invece, Onana è il profilo giusto. “Portalo all’Inter ti prego Beppe, sarebbe un grande colpo”, commenta Antonio. “Maignan contro Onana nel derby, sarebbe un bel duello”.

