Mercato promosso e un colpo per gennaio: gli interisti sognano

Doveva essere la campagna acquisti della resa ai problemi finanziari del gruppo Suning e invece l’Inter è riuscita a concludere un mercato importante, che la vede secondo molti addetti ai lavori ancora in pole position per lo scudetto.

Beppe Marotta, osannato dai tifosi nerazzurri, ha però in mente un colpo per il futuro dell’Inter: Il club nerazzurro avrebbe offerto a Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli, un contratto da 6 milioni a stagione con 7 milioni di bonus alla firma.

L’offerta fa sognare gli interisti

Una proposta regale per il campione d’Europa, che potrebbe unirsi all’Inter nella stagione 2022/23. Un’ipotesi che piace ai tifosi nerazzurri. “Insigne aggiungerebbe la qualità che manca. E l’età non conta, uno così ha talento”, commenta Franco su Twitter. “Strappare Insigne al Napoli sarebbe un bel colpo”, aggiunge Mario.

E Gianluca spiega che “uno con quelle caratteristiche non lo abbiamo, anche Correa è diverso”. Altri non sono d’accordo, come Matteo: “Tutti questi soldi a uno che è a fine carriera… non ripetiamo gli errori del passato”.

I napoletani temono l’addio del capitano

La notizia dell’offerta nerazzurra fa tremare i tifosi del Napoli. “Se confermata una offerta del genere sarebbe non sarebbe alla portata del Napoli”, commenta Raffaele su Facebook. “Fra poco e fino a gennaio ne arriveranno altre ancora migliori. Voglio sapere come fa il Napoli con proposte simili alternative a cercare il rinnovo. Perché ritengo che non siano pazzi a perdere a 31 anni un giocatore simile. Un vero campione”, si rammarica Rino.

SPORTEVAI | 01-09-2021 13:21