Il prototipo del calciatore perfetto secondo Cesc Fabregas

L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea Cesc Fabregas è stato intervistato da Goal spiegando quale sarebbe per lui il prototipo del calciatore perfetto. Dopo tantissimi anni all’Arsenal, Cesc si è trasferito al Barcellona nel 2011 (dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili), per poi accasarsi successivamente al Chelsea e poi ancora al Monaco. Con la “Roja”, Fabregas ha vinto ben due edizioni degli europei (2008-2012) e un Mondiale (2010).

Queste le sue parole:

“Se dovessi scegliere il calciatore perfetto tra tutti i giocatori con cui ho giocato, beh, non ho davvero dubbi. Sceglierei un solo giocatore: Lionel Messi. Lui è il calciatore perfetto non devo andare così lontano per cercarlo. Mi piacerebbe avere la velocità di Thierry Henry, la qualità e l’intelligenza di Messi, il cuore di Carles Puyol o di John Terry. L’ultimo passaggio, non credo che lo cambierei per quello di nessuno, mi terrei il mio ad essere onesto!. In ogni caso sono questi i calciatori che mi piace guardare e sono grato a Dio per avere avuto l’opportunità di giocare con il meglio di questo sport per molti anni”.

OMNISPORT | 12-02-2021 15:53