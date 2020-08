Il Psg si consola: caccia a due stelle della Serie A

Il sogno del Psg di vincere la Champions League ha sbattuto contro il colpo di testa di un prodotto del vivaio del club, Kingsley Coman , perso a parametro zero nell’estate 2014, una beffa per un club che negli ultimi anni ha investito come pochi altri mettendo anche a segno quello che è tuttora l’acquisto più oneroso della storia del calcio, ovviamente quello di Neymar , costato 222 milioni.

Ma lo strano 2020 all’insegna del Coronavirus impone anche al Paris di guardare già alla prossima stagione. E allora per tentare un nuovo assalto alla Champions, la proprietà qatariota del club sembra non voler badare a spese.

Per rinforzare la rosa, allora, l’idea è quella di attingere al campionato italiano. Se infatti i campioni di Francia sembrano fuori gioco dalla corsa a Lionel Messi , in fuga dal Barcellona, nella rosa di Thomas Tuchel potrebbe aggiungersi un giocatore da tempo sul taccuino del ds Leonardo, Sergej Milinkovic-Savic .

Secondo quanto riportatod a Le10Sport, infatti, il centrocampista serbo è deciso a lasciare la Lazio nonostante i biancocelesti abbiano conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La priorità di Milinkovic sarebbe proprio quella di trasferirsi al Paris Saint-Germain, club dalle ambizioni superiori a quelle della società del presidente Lotito, ma soprattutto in grado di soddisfare le richieste d’ingaggio del giocatore, attualmente sotto contratto con la Lazio fino al 2024 a 3 milioni netti a stagione.

Milinkovic potrebbe però non essere l’unico protagonista della Serie A a trasferirsi sotto la Torre Eiffel. Nell’ambito della possibile trattativa con la Juventus , interessata a Leandro Paredes , il Psg è infatti deciso a chiedere ai bianconeri almeno una contropartita tecnica da scegliere tra i tanti giocatori della rosa bianconera che piacciono a Leonardo e che al contempo la Juve vuole mettere sul mercato.

I nomi più gettonati sono quelli di Douglas Costa e di Federico Bernardeschi : il brasiliano, in particolare, potrebbe avere le caratteristiche giuste per completare il ricchissimo attacco del Paris e si adatterebbe bene al 4-3-3 di Tuchel rappresentando una valida alternativa alla voce esterni d’attacco. La Juventus, da tempo sulle tracce di Paredes, è pronta ad aprire allo scambio al fine di liberarsi dell’elevato ingaggio di Douglas Costa.



OMNISPORT | 26-08-2020 21:16