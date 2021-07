Il Psg tenta un altro gioiello del Milan, i tifosi sul piede di guerra

La rabbia, il risentimento e il dolore per l’addio di Donnarumma, passato al Psg a parametro zero, non sono stati ancora smaltiti dai tifosi rossoneri più che mai dopo l’Europeo da protagonista assoluto di Gigione. La lettera d’addio del portiere stabiese ha solo acuito rimpianti e rimproveri ma sul capo dei tifosi del Diavolo rischia di abbattersi un altro problema. E parte sempre dal Psg che, nonostante una campagna acquisti faraonica e costosa, ha intenzione di arricchire ulteriormente la rosa e ha messo gli occhi su un altro gioiello di Pioli.

Il Psg ha offerto 40 milioni per Theo

Tuttosport informa che l’insaziabile club francese punterebbe su Theo Hernandez per la fascia sinistra. Il Milan non ha intenzione di vendere il terzino e non avrebbe accettato la prima offerta da 40 milioni di euro ma il Psg potrebbe rilanciare ulteriormente. Come finirà? I tifosi intanto sono spaventati e furiosi.

Per i tifosi servono oltre 100 milioni per Theo

Fioccano le reazioni sui social: “In tutto questo l’Uefa dov’ è ? Possibile che possano spendere tutti questi soldi visto che il FPF non lo permette , tutte le squadre devono rispettare i bilanci e il PSG fa quello che vuole , serve un inchiesta urgente !!” o anche: “Premettendo che questo atteggiamento di un PSG che se ne frega del FPF è da rabbrividire; l’offerta di 40 mln per Theo dopo che hai preso a 0 il miglior giocatore della stessa squadra sia la cosa più offensiva mai sentita” e ancora: “Se ci offrono 80mln più il valore di mercato del bambinone cretino che “amerà per sempre il Milan” ma se ne va a zero, se ne può parlare”, oppure: “Inutile stare a meravigliarsi. La cazzata l’ha fatta Agnelli dimettendosi dalla presidenza ECA. Ora c’è Al Khelaifi che fa quel cazzo che gli pare” e poi: “Se tutte le società capissero qualcosa non devono accettare nessun esubero dal Psg” e infine: Non siamo con le pezze al sedere. Se lo vogliono devono sganciare 120 milioni”.

SPORTEVAI | 14-07-2021 09:11