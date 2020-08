Il Psg vola in finale di Champions, Lipsia dominato

Il PSG è in finale di Champions League, per la prima volta nella propria storia. Partita a senso unico al Da Luz: il Lipsia è annichilito dallo strapotere dei francesi, trascinati da un super Di Maria. Un goal, due assist e giocate da fuoriclasse, le stesse di Neymar e di Mbappé. Anche se nessuno dei due segna, ci pensano Marquinhos e Bernat. Conta il risultato finale: 0-3. A senso unico.

La strategia di Tuchel è di giocarsela con tre punte mobili: paga dazio Icardi, che si accomoda in panchina. Rientrano Mbappé e Di Maria, e si sente. Il francese dopo 6 minuti imbecca Neymar che si ferma sul palo. Prima del quarto d’ora, invece, il Fideo pennella un cross al bacio su punizione: Marquinhos anticipa tutti e incorna in porta.

Si sblocca il match, il Lipsia no. Il passaggio al 4-1-4-1 in fase difensiva, con Mukiele al posto dell’acciaccato Halstenberg e Klostermann al centro con Upamecano, chiude gli spazi ma tarpa il pressing. Soltanto un’iniziativa individuale di Laimer genera un’occasione: Poulsen, con pochissmo spazio in area, calcia bene ma non nello specchio. I francesi controllano i ritmi: Neymar su punizione prova a sorprendere Gulacsi ma centra un altro palo.

Il colpo di genio vincente del 10 brasiliano arriva al 42’: tacco volante dopo un rinvio sbagliato di Gulacsi, palla aggiustata per Di Maria che è glaciale.

Sotto 0-2, Nagelsmann cambia assetto: Schick e Forsberg per degli spenti Olmo e Nkunku. 4-4-2, più spinta e più fiducia. Lo svedese suona la carica, il PSG però è superiore. E prima dell’ora di gioco arriva il tris: Bernat rimane a centro area dopo un’azione confusa, Di Maria lo pesca ed è 0-3.

Il finale è ancora accademia del PSG, che domina in lungo e in largo, sfiora un paio di volte il poker, poi si ferma. Tra cinque giorni sarà di nuovo appuntamento al Da Luz. Si ferma il cammino del Lipsia, già andato oltre ogni aspettativa.

IL TABELLINO

LIPSIA-PSG 0-3

Marcatori: 13′ Marquinhos, 42′ Di Maria, 56′ Bernat

LIPSIA (4-1-4-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann (83′ Orban), Angelino; Kampl (64′ Adams); Laimer (62′ Halstenberg), Sabitzer, Dani Olmo (46′ Schick), Nunku (46′ Forsberg); Poulsen.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes (83′ Draxler), Marquinhos, Herrera (83′ Verratti); Di Maria (86′ Sarabia), Mbappé (86′ Choupo-Moting), Neymar.

Arbitro: Björn Kuipers

Ammoniti: Kimpembe, Laimer, Halstenberg, Poulsen.

Espulsi: –

OMNISPORT | 18-08-2020 23:03